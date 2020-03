Il video dell'ex Inter scatena gli sfottò dei compagni 

In giorni di emergenza per il contagio da coronavirus sono tanti gli sportivi che sono scesi in campo per dare una mano, facendo beneficenza o sostenendo in prima persona raccolte fondi per aiutare gli ospedali o la Protezione Civile.

L’appello di Recoba

Su Instagram sta ottenendo un grande successo l’iniziativa lanciata dalla pagina Facebook “Che Fatica La Vita Da Bomber” che ha arruolato tanti diversi calciatori per sostenere gli ospedali italiani. Uno dei protagonisti dei video di maggiore successo è un grande ex dell’Inter, Alvaro Recoba.

“El Chino” palleggia con un pallina da tennis, mostrando di non aver perso le eccezionali qualità che aveva da giocatore. Recoba palleggia con sinistro e destro, poi accenna anche una semirovesciata sul divano, non prima di aver sfidato a fare lo stesso alcuni suoi ex compagni: Christian Vieri, Marco Materazzi e Hernan Crespo.

E proprio da coloro che avevano vestito la maglia nerazzurra nel suo stesso periodo arrivano, tra i commenti, elogi e prese in giro.

I commenti degli ex compagni

Materazzi si limita ad applaudire con degli emoticon, mentre Nicola Ventola posta la faccina delle risate. Ma naturalmente c’è anche chi ne approfitta per prendere in giro Recoba. “Bravo Chino… Sei migliorato con il destro”, scrive Fabio Galante, ex difensore nerazzurro, che poi ride al commento di un follower: “Non lo usa più soltanto per camminare, davvero grandi progressi”.

Ma tra i commenti emerge anche la nostalgia degli interisti… “Recoba torna a giocare ti prego! Strappo via la 10 a Lautaro e te la do in ginocchio”, scrive Marco. E Luca aggiunge: “Sei sempre un mito”. “Chino mio, quanto t’ho amato…” commenta Borkio, mentre Fabio si lascia andare al romanticismo: “Chino sarai sempre il mio mancino preferito…”.

SPORTEVAI | 17-03-2020 11:06