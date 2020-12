Il virologo Burioni: "Meglio il Covid della Roma". Insorge il web

Il noto virologo Roberto Burioni è tornato a far parlare di sé. Noto tifoso laziale, molto spesso ha punzecchiato la Roma. Prima a febbraio: “Se mi dovessero dare pieni poteri, per prima cosa scioglierei l’AS Roma”, mentre in precedenza aveva parlato così dell’infortunio di Zaniolo: “Noi laziali auguriamo a Nicolò di essere in campo il prima possibile per godersi il dodicesimo anno senza trofei della sua squadra o di tornare presto in campo per segnare il solito gol del 7-1. Auguri di pronta guarigione a Zaniolo e auguri di immense sconfitte alla Roma”.

Questa volta però è andato decisamente oltre il limite. Su Twitter, in merito a un post sui vaccini, ha scritto: “No, meglio il Covid – 19 dell’As Roma”. Non sono mancati gli attacchi da parte dei tifosi romanisti e non solo. Burioni ha glissato scrivendo: “Datevi una calmata, è una battuta” per poi cancellare tutto. In seguito, dopo il continuo insorgere del web, sono arrivate le scuse: “Sono io ad essere fesso. Chi è cresciuto nel mondo reale fa fatica ad adattarsi a questo virtuale in età matura. Bisogna accettarlo. Se una battuta fa inferocire delle persone vuol dire che è stata fuori luogo, punto e basta. Bisogna accettarlo. Se una persona si offende la colpa è di chi scrive, sempre. Mi scuso e ho tolto tutto”.

OMNISPORT | 14-12-2020 23:10