Un brutto male s'è portato via a soli 35 anni l'ex palleggiatrice cresciuta a Bergamo, e con due anni di militanza nel Club Italia. Era sposata col giocatore cubano Alejandro Rizo Gonzalez

Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Stefania Corna, 35 anni, sconfitta nella partita più difficile, quella con una malattia subdola che l’ha colpita negli ultimi mesi, e dalla quale non è riuscita a difendersi. Stefania, originaria di Bergamo, è stata una giocatrice professionista con trascorsi nel massimo campionato italiano e una lunga militanza nelle nazionali giovanili, con una presenza anche nella nazionale maggiore. Nell’ambiente del volley era molto conosciuta e apprezzata anche per le sue qualità di insegnante, sebbene una volta smessi i panni della giocatrice avesse deciso di intraprendente la carriera scolastica come docente di lingua inglese nelle scuole elementari, oltre a creare un proprio canale di divulgazione sul web.

Una carriera con molta A2 e tante soddisfazioni

Cresciuta nel vivaio della Foppapedretti Bergamo, la squadra che ha segnato un’epoca a cavallo del nuovo millennio (8 scudetti tra il 1996 e il 2011), Corna è stata una palleggiatrice e all’occorrenza anche una centrale di affidamento e buone qualità tecniche. Dopo un biennio al Club Italia (2005-2007) e un fugace ritorno a Bergamo ha cominciato un lungo girovagare soprattutto in Serie A2, vestendo le maglie di Milano, Parma, Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Flero e Scandicci, conquistando strada facendo due promozioni in A1 (ma senza mai tornare a giocare nel massimo campionato). Chiuderà la carriera prima in Svizzera, a Sciaffusa, poi a Maglie e Cutrofiano in Serie B1.

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A inizio carriera ha festeggiato anche due trionfi con la nazionale Under 19, vincendo l’oro agli Europei 2006 e 2008 e il bronzo nel 2007. Nel 2011, a Montreux, ha avuto anche la soddisfazione di vestire la maglia della nazionale A in un torneo amichevole, convocata dall’allora CT Massimo Barbolini (oggi sulla panchina di Novara, ma di recente anche nello staff di Velasco).

Corna disputò la partita con Cuba, persa 3-1, e in quel gruppo sperimentale c’era tra le altre anche Raphaela Folie, tornata di recente a Conegliano dopo una lunga esperienza all’estero. Nella nazionale Under 19 invece tra le compagne che hanno avuto una carriera a più alto livello si ricordano Lucia Bosetti, Imma Sirressi e Alessia Gennari, oltre a Viktoria Orsi Toth, che nel tempo ha traslocato dai palazzetti indoor ai campi di beach volley.

La FIPAV e i suoi club la ricordano con affetto

La vita di Stefania è stata dedicata da sempre alla pallavolo, tanto che suo marito è il giocatore cubano Alejandro Rizo Gonzalez. La notizia ha fatto ben presto il giro delle piazze dove la palleggiatrice bergamasca ha militato nel corso della carriera, e la stessa FIPAV ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia con una nota apparsa sul sito web della federazione. “La Federazione Italiana Pallavolo piange la scomparsa di Stefania Corna, che ci ha lasciati prematuramente oggi mercoledì 7 ottobre dopo una lunga malattia. Il Consiglio Federale si unisce al dolore della famiglia di Stefania, inviando sentite condoglianze. I funerali avranno luogo nella Chiesa San Giorgio Martire di Boltiere (Bergamo) venerdì 9 ottobre alle ore 10”.

“Ci sono notizie che non vorremmo mai dover raccontare”, ha scritto con una nota la Savino Del Bene Volley. “Tutto il club piange la prematura scomparsa di Stefania Corna, che nel corso della sua carriera ha indossato anche la maglia di Scandicci, lasciando un ricordo che oggi torna ancora più forte. Una notizia che colpisce profondamente tutto il mondo della pallavolo e anche la nostra famiglia. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che hanno condiviso con Stefania un pezzo di vita e di campo. Ciao Stefania, sarai sempre parte anche della nostra storia”.