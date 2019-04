Il Watford spegne i sogni del Torino

Uno dei nomi più insistenti per il mercato del torino è quello di Roberto Pereyra. Mazzarri è un grande estimatore dell'ex Juventus ma le probabilità di vederlo in granata sono calate a picco dopo le parole del direttore tecnico del Watford Filippo Gilardi.

"Non mi piace commentare o speculare sulle situazioni di mercato. Nel calcio nulla è impossibile, ma Pereyra al Toro lo vedo altissimamente improbabile – ha detto Gilardi -, per noi è un giocatore importante e se dovesse andare via, sarebbe solo per una big. Lo dico con tutto il rispetto per il Torino".

"E' un giocatore con potenzialità da Chelsea, d'altronde giocava nella Juventus. Quello che gli mancava all’epoca era la continuità, che quest’anno ha trovato. Ha fatto 7-8 gol e tanti assist. Noi faremo di tutto per trattenerlo, altrimenti andrà in una big".

SPORTAL.IT | 17-04-2019 16:38