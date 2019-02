Il web canta: Da il Cholo in una stanza a Non ho Keità

Il Festival di Sanremo è appena iniziato ma la passione per le canzoni si è incrociata sul web con l’amore per il calcio, dando vita a un hashtag che sta diventando virale: #canzoni che vorrei, in cui vengono proposti titoli in parodia di storiche canzoni della musica di tutti i tempi. Pensando alla sfida tra Juventus ed Atletico Madrid c’è chi lancia “Il Cholo in una stanza” (Gino Paoli racconta le ore spese in ufficio dall’allenatore argentino e il suo vice Burgos preparando la sfida di Champions,tra immagini surreali e visioni mistiche) ma qualcuno il Cholo lo sogna diversamente e scrive, parodiando l’hit dei Queen: “Simeone to love”. (. i tifosi interisti invocan simeone in preda a deliri canori ma c’è anche “Conte partirò” sullo stesso tema panchina-nerazzurra). Non manca un invito all’ex ct della nazionale sulle note di Bocelli (“Conte partirò”). La canzone dei Negrita invece diventa “Joya infinita” mentre i nostalgici cantano: “(Non restare chiuso lì) Del Piero” Vecchio adagio dei Pooh di fine anni Novanta. E l’Inter? Ecco fatto: “Non ho Keita” Unica risposta di Spalletti ai tifosi che continuano a chiedersi il perché di Candreva/Perisic titolari. O, guardando indietro, “non ho l’Eto’o” (Gian Piero Gasperini si lamenta della campagna acquisti 2011 che lo ha privato della stella camerunese). Sempre in tema mercato c’è “Ti regalerò Barbosa” (Piero Ausilio, con il prezioso Simone Cristicchi, canta il disperato bisogno di liberarsi dell’eterna promessa brasiliana Gabigol).

DA CAROSONE AI BEATLES – In casa Milan spicca “Piatek na pastiglia” (Renato Carosone Non poteva mancare un brano per il bomber del momento,ne sa qualcosa il Napoli già purgato dalle due pastiglie del bomber polacco) ma non mancano momenti di nostalgia con “Hey Ruud” (nella Swinging Milanello di fine anni 80, i Fab Four Baresi, Maldini, Van Basten e Rijkaard cercano di intavolare una discussione pacifica con l’esuberante Tulipano Nero) o ‘Forever Niang’ (Una canzone che dimostra come, nonostante pali, gol sbagliati e macchine distrutte, il giovane attaccante senegalese sia amato dai tifosi di tutte le squadre in cui ha giocato. Sempre e per Sempre Niang). La chiosa è meno allegra: “Non sarà Bonaventura” con buona pace di Battisti.

NOSTALGIA CHINAGLIA – A ruota libera si legge anche “Il mio Kanté libero”( Lucio Battisti canta la storia di N’Golo Kanté: dall’inizio nelle serie minori francesi, col Boulogne, alla vetta del mondo, correndo dietro al pallone, sempre col sorriso) o “Nostalgia Chinaglia” (Nemmeno i gol a raffica di Ciro Immobile non riescono a placare la tristezza di Al Bano (laziale) per il bomber dello scudetto) e “Salah perché ti amo” I ricchi e poveri spiegano in una canzone che condannati dalla povertà a vendere Salah sono diventati ricchi. L’anno dopo faranno un’altra canzone titolata “Poveri” dove si lamentano per averlo venduto “a due spicci”. Il romanticismo, infine, è in casa Napoli: “Parlami d’amore Mario Rui” La moglie chiede al marito,tra una corsa e l’altra, pensieri d’amore…

SPORTEVAI | 06-02-2019 15:18