Il web contro Paratici: "È questo lo stile Juve?”

Sul Pallone d’Oro non assegnato a Cristiano Ronaldo la Juventus è tornata ad attaccare: dopo Giorgio Chiellini è stato Fabio Paratici, durante la premiazione come Piacentino Benemerito 2019, a far intendere che al portoghese sia stato negato per due anni di fila un riconoscimento più che meritato.

L’ATTACCO. “È indubbio che società come Real Madrid e Barcellona abbiano un grande peso – ha detto il dirigente bianconero -. Noi pensiamo che anche quest’anno avrebbe meritato di vincerlo Cristiano Ronaldo. E l’anno scorso ha segnato 12 gol in Champions, sette dai quarti alla finale”.

Parole, quelle del direttore sportivo della Juve, che naturalmente hanno tornato a sollevare polemiche sul web. Scatenati i tifosi anti-Juve su Twitter, dove l’hashtag #Paratici è schizzato tra i top trend.

“Nemmeno la classifica cannonieri della serie A è riuscito a vincere, Paratici ci spieghi su quali basi dovevano dare il Pallone d’Oro a Ronaldo”, scrive Thomas.

“Se non vincono, accusano: questo è lo stile Juve?”, punge Mario, mentre CescInt95 evidenzia la differenza di dichiarazioni dei bianconeri tra l’Italia e l’Europa: “Io fossi uno della magistratura chiederei a Paratici da dove deriva tutta questa sicurezza che le competizioni sono pilotate. Qui in Italia loro ce la raccontano in modo diverso, che non sappiamo perdere. Ma poi Ronaldo ha fatto e sta facendo schifo, cosa pretendono?”.

IL PARAGONE. Anche Luca punta sul paragone tra la Juventus in Italia e il Real in Europa: “Paratici mi dovrebbe spiegare anche quanto peso abbia avuto la Juventus (e tutti i suoi tesserati) nell’assegnare il premio come miglior attaccante della serie A al portoghese anziché a Quagliarella (nonostante quest’ultimo abbia mangiato in testa a Ronaldo nella classifica marcatori)”.

Overmax, infine, critica l’idea di Paratici di attaccare una potenza come il Real: “Prima regola del Fight Club: se in Europa non vinci mai, stringi alleanze, non fare la guerra”.

SPORTEVAI | 04-12-2019 09:27