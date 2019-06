Il web interista boccia il bomber: abbiamo giá Lautaro

Giugno è tempo di calciomercato ma anche di partite delle nazionali, con i calciatori impegnati negli ultimi match dell’anno sportivo. Per i sudamericani però c’è un appuntamento che è decisamente importante, ovvero la Coppa America, che si svolgerà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. Fra le favorite oltre ai padroni di casa c’è ovviamente l’Argentina, che in una amichevole di preparazione ha rifilato cinque reti al Nicaragua, due delle quali sono state realizzate dall’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez.

Il web si scatena – La sua grande prestazione non poteva passare inosservata agli occhi dei tifosi, che preferiscono lanciare lui anche il prossimo anno piuttosto che puntare su un usato sicuro come Dzeko. Se c’è infatti chi (a causa del fuso orario) scrive “Intanto mentre voi dormite Lautaro sta facendo il fenomeno” ci sono anche coloro che bocciano l’arrivo di Dzeko con frasi tipo “Ma mi speigate cosa prendiamo a fare Dzeko se abbiamo già in rosa Lautaro? Senza contare che abbiamo anche Pinamonti” e chi gli fa eco con “Piuttosto che regalare soldi alla Roma mi tengo Lautaro e Pinamonti tutta la vita! Inter, non commettere questo errore!”.

La palla passa a Conte – Toccherà adesso al nuovo allenatore nerazzurro decidere a chi affidare le chiavi dell’attacco della squadra. L’unico dubbio riguardo a Lautaro Martinez è che solitamente Conte predilige un attaccante dal fisico imponente, come può essere appunto Dzeko ma anche Lukaku. Quello che è certo invece è che non vorrà puntare su Mauro Icardi.

SPORTEVAI | 08-06-2019 10:02