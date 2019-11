Il miracolo di Sinisa: tifosi riuniti gli danno il bentornato

Sinisa Mihajlovic è riuscito in un piccolo miracolo, quello di trasformare i social network – luogo per eccellenza di risse e polemiche – in uno strumento che unisce i tifosi di squadre diverse.

Le parole pronunciate dal tecnico del Bologna, che sta lottando contro la leucemia, hanno commosso il web, generando reazioni da parte dei supporter di fede diverse, tutti uniti nel sostenere la battaglia dell’allenatore serbo.

LE REAZIONI DEL WEB… “Io sono ancora qua”, ha dichiarato Mihajlovic citando Vasco Rossi. “Grande Mihajlovic, un esempio di forza e coraggio nell’affrontare la malattia”, il commento su Twitter dello juventino Pietro.

“La conferenza di oggi di Sinisa Mihajlovic è una delle cose più belle che ci siano state nel calcio da quando sono nato (22 anni fa)”, aggiunge Tommaso, romanista.

“Ascoltare Mihajlovic mi dà una carica e allo stesso tempo mi fa venire la pelle d’oca per l’emozione. È un grande combattente, un uomo vero!”, spiega il laziale Eddy, mentre Gerardo aggiunge: Se volete vedere come è un vero uomo, ascoltate le parole di Sinisa”.

…E DEI GIORNALISTI. Anche tra i giornalisti c’è chi evidenzia lo spessore delle dichiarazioni dell’allenatore serbo: “Splendido Mihajlovic – scrive su Twitter Massimo Caputi – la sua conferenza stampa è un messaggio ad amare e rispettare la vita. Grazie Sinisa per la splendida lezione che ci stai dando”.

Il corrispondente di Sky Sport Angelo Mangiante, invece, preferisce riportare le parole del tecnico: “La commozione di Mihajlovic: ‘L’ultima volta che avevo parlato era per annunciare la malattia. Sono passati 4 mesi difficili. Grazie ai dottori e infermieri. Angeli custodi che mi hanno aiutato. Senza di loro non ce l’avrei fatta. Li ringrazierò per tutta la vita’. Forza Sinisa”.

SPORTEVAI | 29-11-2019 12:25