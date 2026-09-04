Il weekend del GP di Monza entra nel vivo

Attivati anche i brand partner delle scuderie di Formula 1

Milano, 4 set. (askanews) – Dopo l’evento con i Tifosi a Palazzo Reale, Peroni Nastro Azzurro 0.0% firma l’aperitivo nel cuore di Brera. Lo storico brand ha deciso di portare l’energia del GP di Monza nell’iconico Bar Brera con una speciale attivazione. Tifosi, curiosi e appassionati tra djset, il signature cocktail firmato da Simone Caporale e vibes da paddock. In un’atmosfera in pieno stile milanese. Enzo Colella, Project Manager Bar Brera: “Sicuramente il bar Brera ha un grande impatto. Essendo poi nel centro storico di Milano e ci teniamo tantissimo a poter realizzare questo tipo di eventi che realizzano ed enfatizzano la qualità del nostro sponsor ma anche del nostro bar. È uno degli appuntamenti più importanti e noi ci abbiamo sempre tenuto a poter fare un evento del genere. Quest’anno finalmente con Peroni e con Nastro Azzurro siamo riusciti a realizzarlo”. Gran Premio di Monza ma non solo. Milano riesce a essere ricettiva durante tutti i vari eventi calendarizzati durante l’anno. Un modo per fare sistema, attivare la filiera e far connettere il proprio tessuto imprenditoriale e sociale creando indotto e nuove opportunità di business. Riccardo Piazzolla, Direttore Trade Marketing di Birra Peroni: “In un contesto come questo una sponsorship come la nostra può assolutamente aiutare tutta la filiera, ma può anche andare incontro a quello che i consumatori e i tifosi cercano in questo momento. Peroni Nastro Azzurro 0.0% è stata protagonista già a partire dal 2 settembre con l’evento Drive to Monza che ha visto la presenza dei piloti Formula 1 Hamilton e Leclerc. Abbiamo deciso di continuare il processo questa settimana con questo evento anche qui al Bar Brera e abbiamo cercato di utilizzare l’aperitivo come uno strumento di aggregazione e di massimizzarlo attraverso l’aperitivo dei tifosi”. Nella storicità del Bar Brera Peroni Nastro Azzurro 0.0% ribadisce la propria mission. Quella di essere un simbolo forte di convivialità, attenzione al consumo responsabile e di quei momenti che caratterizzano lo stile italiano.