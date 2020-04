Il West Ham ci prova per Correa

Sono tanti i gioielli della Lazio che interessano a diversi club europei di prima fascia. Tra questi c'è anche Correa. L'argentino, diventato una colonna del club, piacerebbe, secondo Calciomercato.com, al West Ham.

La società inglese sarebbe pronta ad una proposta importante per strapparlo alla Lazio. Un desiderio che dovrebbe restare tale. Il club biancoceleste non avrebbe nessuna intenzione di privarsi di Correa, giocatore fondamentale per il gioco di Inzaghi.

SPORTAL.IT | 20-04-2020 09:06