Il Wolfsburg evita la disfatta

Dopo quella dell’Amburgo, sceso in Zweite Liga per la prima volta nella storia, il calcio tedesco si risparmia in extremis un’altra retrocessione illustre, quella del Wolfsburg.

I biancoverdi, campioni di Germania nel 2009 e più volte protagonisti in Europa nelle stagioni seguenti, sono infatti riusciti a strappare la salvezza e giocheranno in Bundesliga anche nella prossima stagione grazie alla vittoria nello spareggio contro il Kiel. Dopo il 3-1 per il Wolfsburg all’andata, la terza classificata della Zweite ha perso anche al ritorno: 1-0 con gol di Knoche.

Sono quindi ancora una volta solo due, e non tre, le retrocessioni dalla prima alla seconda divisione: oltre all’Amburgo, scende il Colonia. Al loro posto Fortuna Düsseldorf e Norimberga.

SPORTAL.IT | 21-05-2018 22:05