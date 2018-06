Il Wolverhampton beffa l'Inter

Il mercato europeo sta per fare conoscenza con una nuova protagonista. Neopromosso in Premier League, il Wolverhampton sembra infatti pronto a recitare un ruolo di primo piano nella prossima stagione del calcio inglese, come farebbero pensare le prime mosse per rinforzare la rosa. Oltre a Rui Patricio, portiere della Nazionale portoghese, appena svincolatosi dallo Sporting e seguito a lungo dal Napoli, anche Joao Cancelo sta per indossare la maglia degli 'Wolves'.

L’esterno di proprietà del Valencia, all’Inter nell’ultima stagione, verrà acquistato dal Wolverhampton per 40 milioni, la stessa cifra che gli spagnoli avevano chiesto, invano, ai nerazzurri per il riscatto. Doppio affare portoghese, quindi, per una squadra il cui mercato viene seguito da vicino da Jorge Mendes…

SPORTAL.IT | 04-06-2018 23:45