Ilaria D'Amico sempre al centro del gossip per Buffon: la verità

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: un sodalizio più che una famiglia e, all’apparenza, nulla di semplice. Almeno è quanto trapela dall’intervista rilasciata dalla giornalista e conduttrice televisiva che oggi, dopo il ritorno alla Juventus del portiere, affronta una nuova fase della sua carriera e della sua vita personale.

Nonostante la famiglia di provenienza, l’attenzione per l’indubbia visibilità e i successi televisivi, la D’Amico si dice insofferente ai gossip come spiega in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Stando alle foto che pubblicano di noi, io e Gigi passiamo la vita avvinghiati. Ci vogliamo molto bene ma non è esattamente così. Che dire, non è che l’abbia presa bene, no. Anche perché non sono mai stata una persona che ama molto raccontarsi: facciamo la nostra vita, usciamo, ma evitiamo i posti mondani e proviamo a vivere una vita piuttosto riservata”.

Soprattutto è turbata dal continuo insistere su presunte gravidanze che la vedrebbero in stato interessante con altissima frequenza: “A questa indagine costante della mia vita, in cui ci si chiede ogni giorno se sono incinta o no, non mi ci sono ancora abituata. Capisco il gioco delle parti, ma non mi piace”.

I suoi look sono un altro argomento privilegiato del gossip che la D’Amico liquida con poche parole: “Eppure mi vesto sempre uguale, in fondo. Non rinuncio alla femminilità, penso si noti, ma come mi vesto non è mai stato per me un argomento su cui soffermarmi troppo”.

Il calcio resta una parte fondamentale della sua vita: “È nella mia pelle”. Altra passione è quella che nutre nei riguardi della politica: “Non me ne occupo più dal 2015 ma non ho mai smesso di seguirla. Sono stati anni impegnati e impegnativi ma adesso vediamo”.

VIRGILIO SPORT | 17-09-2019 15:47