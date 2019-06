Ilaria Mauro: "La Kerr nemico numero uno"

L'attaccante della Nazionale e della Fiorentina Ilaria Mauro ha parlato a pochi giorni dal via del Mondiale femminile: "Siamo molto concentrate, abbiamo provato le due fasi in allenamento, non vediamo l'ora di iniziare, abbiamo provato calci d'angolo e punizione, perché le australiane sono davvero molto brave sui piazzati", sono le sue parole a Sky.

Contro l'Australia riflettori puntati sull'attaccante Samantha Kerr: "E' molto giovane ma molto forte, ha un gran fiuto del gol. Dovremo stare molto attente".

Le sue emozioni a pochi giorni dal via: "Il calcio è una gran parte della mia vita, portare questa maglia è una emozione fortissima. Tifateci molto, speriamo di arrivare più avanti possibile".

SPORTAL.IT | 06-06-2019 13:15