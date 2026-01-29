Una data centrale sul calendario per Blasi sia sul versante pubblico sia su quello privato: per lei un nuovo inizio a Cologno Monzese dopo la vicenda Signorini-GF

C’è del nuovo, per Ilary Blasi. E non verte sulle note vicende legate e scaturite dalla separazione dall’ex marito, Francesco Totti al quale oggi è legata anche da controversie che vedranno chiarimento nelle sedi opportune. C’è un nuovo circoletto rosso, da fare sul calendario, per la conduttrice televisiva che torna alle origini (quasi) riprendendo il suo lavoro e il rapporto con Mediaset, dopo le produzioni Netflix che pare non avessero suscitato entusiasmo a Cologno Monzese.

Ilary torna alla conduzione del Grande Fratello, dopo quanto ha investito Alfonso Signorini e le conseguenze che ha provocato. Un ritorno che coincide, quasi, con un’altra scadenza importante, centrale. L’udienza in una vicenda annosa, dolorosa – va ribadito – e che potrebbe avere il suo epilogo. Totti e Blasi dovrebbero comparire davanti al giudice per la separazione il 21 marzo 2026. A metà marzo la messa in onda del GF.

Il ritorno al Grande Fratello di Ilary Blasi

I rumors si erano amplificati, ma l’annuncio ufficiale è arrivato nel primissimo pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio e (strani incroci di calendario) proprio nel giorno in cui giocherà la Roma, in Europa League. Mediaset ha diffuso un comunicato che ha spazzato via qualsiasi dubbio: Ilary Blasi sarà alla guida della prossima edizione del Grande Fratello che verrà messo in onda a metà marzo.

“Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format”, si legge.

Poche, ma decisive informazioni su presentatrice, durata e tipo di format nonché produzione. Una linea essenziale che giunte all’indomani di un tassello importante nella nota vicenda che ha condotto allo stato attuale delle cose.

Separazione Totti-Blasi, c’è la data

Per Ilary è un rientro in modalità prima serata, dopo una sorta di attesa che sapeva anche di lungo addio a un certo punto. Complice la scelta di affidare a Neflix il raccordo del suo quotidiano, della sua rottura con Francesco Totti, per sempre capitano della Roma e suo ex marito.

Secondo quel che è stato riferito, in primis, da Il Messaggero il 21 marzo dovrebbe essere stata fissata l’udienza che vede Totti e Blasi contrapposti nella questione separazione. Sarà il giorno in cui si consumerà la fine ufficiale del loro matrimonio, anche dal punto di vista legale, nonché l’inizio formale quanto simbolico di una vita che li introduce a un nuovo status, divorziati o liberi, altrimenti. Il per sempre capitano della Roma e la conduttrice non saranno più marito e moglie, chiudendo così una diatriba che dura da circa tre anni e che ha siglato la dissoluzione della Totti-Blasi spa, l’unione in un solo brand della loro unione, della loro società e degli interessi intersecati.

La chiusura di un’epoca bella, quanto articolata, della loro vita in comune, incominciata quando entrambi giovani e affermati. Il loro matrimonio fu oggetto di un’esclusiva, tanto era avvertito come un evento di rilevanza nazionale. Oggi, l’annuncio del suo ritorno in televisione, a ridosso proprio di quella data.

Totti e Blasi all’epoca del loro matrimonio

La possibilità effettiva di matrimonio con Bastian Muller

In linea teorica potrebbero dunque liberarsi dai rispettivi obblighi matrimoniali e quindi progettare nuove nozze con i rispettivi compagni. Noemi Bocchi per lui, a sua volta divorziata dall’ex marito Mario Caucci. E Bastian Muller, compagno di Ilary con il quale potrebbe ufficializzare.

Lo scioglimento del loro matrimonio non è stato e non sarà banale: sullo sfondo visure, assegni di mantenimento, accuse reciproche, la questione della villa del Torrino e della Longarina, l’assegno di mantenimento dei figli, il presunto abbandono della più piccola dei tre figli.

Per non parlare, poi, di quel che è emerso nella versione di Ilary, complice la produzione di Netflix “Unica” che ha segnato un passaggio chiave anche nella gestione della sua immagine pubblica e della serie seguita a questo. Una stratificazione ventennale di conflitti, amore, relazione e affari che andranno sciolti. Intanto Ilary riparte dal GF. Ed è un inizio su cui le aspettative non mancheranno.