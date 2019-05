Ilary Blasi insultata sui social, la furia di Totti

Ilary Blasi protagonista suo malgrado di uno sgradevole episodio sui social. La showgirl è stata presa di mira e insultata su Instagram da un utente, che ha commentato così la foto della figlia Isabel pubblicata dalla conduttrice televisiva domenica pomeriggio: "Spero che le tue figlie non seguano il tuo esempio. In estetica sei diventata un mostro, brutta. Sei riuscita a rovinarti, povera ignorante".

Immediata è arrivata la reazione sdegnata dei followers, fino a quella, autorevole, del marito Francesco Totti, furente: "Tu invece sei un demente", ha scritto il dirigente della Roma, che ha subito ottenuto migliaia di like.

L'ex capitano della Roma nelle scorse ore è intervenuto anche sulle indiscrezioni che parlano di una possibile serie tv sulla sua carriera: "Il mio ruolo nella fiction può farlo Carlo Verdone", ha dichiarato il numero 10 scherzando, al programma Le Iene.

A stretto giro è arrivata la replica dell'artista romano: "Al massimo potrei fare lo zio. Il gol dove mi ha fatto godere di più è l’ultimo alla Lazio, alla sua età ancora faceva ste cose. Il gol che invece mi è piaciuto di più è stato quello di Roma-Parma. Ma non ci sta un altro che può fare il ruolo di Totti? Borghi e Marinelli sono tra i migliori che abbiamo. Chi ci piglia di più? Borghi ha i capelli biondi, è atletico, bisogna vedere come tocca il pallone. L’addio di Francesco è stato un gesto di grande commozione popolare. Chi può interpretare Ilary? E’ difficilissimo, si deve inventarla, non ci sta. Io potrei fare Zeman. Il titolo? Per un pugno di gol. Dico a Totti che Borghi e Marinelli sono bravi, io posso fare il padre che è pelato e tra due anni non ho più niente neanche io".

Così Alessandro Borghi: "Mi piacerebbe interpretare Francesco, lui è meraviglioso. Ma io non capisco nulla di calcio, non ci so giocare, non sono tifoso e quindi diciamo che mi vedo abbastanza sfavorito…".

SPORTAL.IT | 06-05-2019 11:24