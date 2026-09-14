Le seconde nozze della conduttrice del GF Vip all'insegna della sobrietà e dell'unità familiare: pochi amici e le persone più care per il matrimonio celebrato domenica 13 settembre

Nella domenica mite e profumata che solo in Costiera si può godere a settembre, Ilary Blasi ha suggellato l’unione con Bastian Muller in quel di Ravello, terrazza privilegiata sul mare raccontato nei poemi e nella letteratura contemporanea e che ha condotto la conduttrice a un secondo matrimonio atteso. La cerimonia civile ha avuto luogo nel piccolo e romantico paese della Costiera Amalfitana, nel tardo pomeriggio del 13 settembre alle 18:41 quando la temperatura consente di assaporare l’autenticità di un luogo senza tempo eppure sempre rinnovato. Perché siano qui il dove e quando, non è dato saperlo ma è una scelta e in quanto tale comprensibile e apprezzabile perché sia Ilary sia Bastian hanno offerto ai loro ospiti un contesto magnifico e straordinario. Stile opposto rispetto al primo, quando poco più che ragazzina sposò Francesco Totti, a Roma con una cerimonia-evento con esclusiva venduta.

Il matrimonio bis di Ilary Blasi

Ilary Blasi, nel pochi frammenti che stanno circolando sui social di un matrimonio blindato eppure assai commentato, ha indossato un abito semplice eppure magnifico, ricco scegliendo acconciatura e trucco perfettamente legati allo stile dell’abito bianco nel rispetto degli accordi di riservatezza, foto e dettagli che sono trapelati solo dietro un sapiente filtro. Con lei c’erano le persone più care come i suoi familiari, i genitori, la mitica nonna Marcella, le sue sorelle Silvia e Melory con le rispettive famiglie.

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Il rito civile si è celebrato a Palazzo Tolla, formalizzando così il legame tra i due mentre alle 18, quello simbolico a Villa Cimbrone, con festa fino a notte fonda e qualche salto di ballo. Con lei la sua manager Graziella Lopedota (più un’amica che il resto) e anche qualche noto come Silvia Toffanin, filmata da qualche estimatore che l’ha riconosciuta e ha filmato il suo arrivo in paese.

Il post di Normi Bocchi sull’anniversario con Totti

Nello stesso giorno delle nozze più attese, Noemi Bocchi – prossima concorrente di Ballando con le Stelle, annuncia l’anniversario numero 5 che segna un passaggio decisivo. Ormai il tempo ha sanato e ricoperto quanto accaduto allora, pur con coincidendo esattamente le date con quelle raccontate quando ci sono state le ricostruzioni a posteriori. Oggi conta relativamente, sul piano delle relazioni. Non è stato indolore nulla, in questa separazione. Per gli ex coniugi, come per le persone a loro vicine. E l’annuncio del quinquennio d’amore tra l’ex capitano della Roma e la nuova compagna stride un po’ con la data delle seconde nozze di Ilary.

«Cinque anni di noi, ti amo», la dedica su IG di Noemi e la cena poi con il compagno, Francesco Totti, che riposta e condivide. Uno strano incrocio che mette ancora una volta Ilary Blasi e l’ex marito una di fronte all’altro, in un confronto che non ammette deroghe e alibi.

Nozze in Costiera Amalfitana, sogno Ravello

Seconde nozze in Costiera, dicevamo. Una cerimonia sobria, molto elegante da quel poco che si riesce a capire e a sapere dell’accaduto. Abito Ermanno Scervino, guanti ricercatissimi ma sandali omaggio alla tradizione locale per la sposa, mentre Chanel osa con un abito lungo che si abbina a quello scelto dalla mamma. Smoking nero, invece, per lo sposo.

Di certo ci sono le persone che contano per la conduttrice del GF Vip, sul palco giovedì prossimo con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel tentativo di risalire dopo quanto accaduto non a lei quanto al format, al gruppo di lavoro. Tocca a lei risollevare le sorti del programma e imprimere un cambiamento alla prima serata.

Per questo obiettivo ha rinunciato – stando all’imminente avvio del palinsesto autunnale e al debutto della nuova edizione dello storico format – alla luna di miele con Bastian Muller, il quale tornerà agli affari di famiglia e vivrà con la moglie un rapporto a distanza. Tutto cambia, tutto è diverso.