Ilicic-Atalanta, il messaggio d'amore dello sloveno

Josip Ilicic sta diventando uno dei trascinatori dell’Atalanta di questa stagione.

Il trequartista sloveno è al centro di numerosi discorsi di mercato, ma lo stesso calciatore classe 1988 ha voluto allontanare questa ipotesi e al giornale sloveno, Ekipa, ha dichiarato: ”Sono stato la prima scelta di Gasperini, mi ha voluto lui e questo ha influito. Mi ha fatto bene scegliere questa società, sembriamo fatti l'uno per l'altra. Ci sono tante cose che mi si addicono a Bergamo e in più mi sto preparando fisicamente anche con un piglio diverso. Sono nel posto giusto, al momento giusto”.

“Sono maturato, come uomo, e spero duri a lungo. Non penso certo che durerò altri vent'anni a giocare, ma non vedo questi Europei come l'ultima chance. Poi ci sono i Mondiali, non sento la pressione del tempo ma sono certamente qui per cambiare le cose. Voglio e vogliamo scordare i fallimenti. C'è stato un grande cambiamento in me, nella testa: sono maturato, ho trovato costanza. Prima giocavo qualche buona gara – ha concluso Ilicic – poi mi perdevo. Ora tengo un livello costante, sono estremamente soddisfatto. La famiglia mi ha cambiato, i bambini mi hanno cambiato, la malattia mi ha cambiato”.

SPORTAL.IT | 20-03-2019 23:35