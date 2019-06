Ilicic avverte l'Atalanta: "Voglio vincere"

Josip Ilicic in una intervista a Ekipa24 ha avvertito l'Atalanta: "Non sono più giovane. Il mio manager si occupa degli interessi nei miei confronti. Rimanere all'Atalanta ? Sì, a patto di essere forti. E sto parlando di un rafforzamento che ci fa lottare per i piani più alti. Voglio giocare per questo. Se l'Atalanta me lo permetterà, sarà contento di restare. Altrimenti, sono pronte a nuove sfide".

"Capisco Percassi che vuole la mia permanenza. Ho letto le sue dichiarazioni, ha confermato l'allenatore, sono contento, tutto voglio tenermi. Ma esista un ma. Ci sono due parti da accontentare, e io non ho più molto tempo davanti a me per giocare ad alto livello. Devo capire, devo pensare al futuro. Devo ottenere il massimo possibile dalla mia carriera. Quest'anno abbiamo giocato con 13 giocatori e non è la situazione che voglio, che permette di puntare in altissimo. Voglio una squadra di 30 giocatori di alta qualità".

SPORTAL.IT | 06-06-2019 14:39