Ilicic: "Inter? Il mercato è ancora lungo..."

Con i suoi 15 gol e 10 assist, Josip Ilicic si è reso protagonista di una stagione super con la maglia dell’Atalanta.

Il trequartista sloveno, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo futuro: “Mi trovo bene qui a Bergamo. Sono a 60 reti in A: se resto in Italia il mio obiettivo è arrivare a quota 100”.

”Inter? Non so niente, comunque il mercato è lungo – ha detto il giocatore – Dove potrei andare fuori dall’Italia? E chi lo sa! Magari in Cina…”

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 14-07-2018 14:35