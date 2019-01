Iljo Keisse, ma cosa hai combinato?

Quella che voleva essere una bravata, peraltro di cattivo gusto, si è trasformata in boomerang per Iljo Keisse, belga della Quick Step. A margine del Tour di San Juan, mentre era in posa per una foto con una ragazza argentina, il corridore si è lasciato andare a un atteggiamento sconveniente, mimando un gesto sessuale.

Contrariata, la ragazza ha consegnato l'immagine alle pagine di un giornale locale, Telesoldiario, che l’ha prontamente pubblicata. Keisse è stato espulso dalla gara, ma non è tutto: la ragazza, una barista, si è rivolta a dei legali.

"Sono molto arrabbiata, mi ha mancato di rispetto. Sono andata alla polizia, ho parlato con i miei avvocati ed è scattata la denuncia. Non puoi venire in un altro Paese per trattare le donne come fossero cose insignificanti" ha tenuto a precisare.

"Ho sbagliato ma era uno scherzo" ha commentato il ciclista, che si è scusato personalmente con la barista. Ma potrebbe non bastare.

SPORTAL.IT | 30-01-2019 10:15