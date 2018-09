'Imbarazzante': i giornali attaccano Cristiano Ronaldo

La Juventus non brilla ma guida già il campionato dopo aver centrato a Parma la terza vittoria in tre partite. Sotto i riflettori dei giornali tiene però banco il caso Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese non solo è ancora a quota zero reti, ma sabato sera al Tardini si è reso protagonista di una prestazione tutt'altro che memorabile, sintomo che l'adattamento alla serie A è ancora lungi dall'esser completo.

Il Corriere dello Sport titola a tutta pagina "CR5,5" con un gioco di parole e numeri tra l'abbreviazione di Ronaldo e il suo voto in pagella. "Il problema non è solo il gol, è che si sta innervosendo, due tiri veri nello specchio della porta, uno per tempo nonostante tutti si stiano adoperando per farlo segnare. Il suo nervosismo non è solo legato alla sconfitta di immagine rimediata a Montecarlo, ma deve ricominciare a gestirsi senza questa ansia".

Un'ansia da prestazione? Per la Gazzetta sì: "Voto 5,5. Impreciso nelle conclusioni e negli appoggi più semplici. Di bello resta nella memoria solo un colpo di testa in sospensione nel primo tempo. Troppo poco per uno come lui. Pare avere addosso la sindrome da prestazione, cerca il gol con troppa insistenza e alla fine non lo trova".

La Repubblica ci va già ancora più duro: "Voto 5. Tecnicamente e tatticamente, prestazione imbarazzante". Anche per il Corriere della Sera il 5 è secco: "Ci prova in tutti i modi, ma nessuno è da CR7".

Ronaldo strappa la sufficienza per il Quotidiano Sportivo, mentre per Tuttosport è da 6,5: "Si muove con intelligenza e lotta, poi nelle zone decisive i tocchi non sono sempre alla sua altezza. Però la sua è una prova corale di buona sostanza".

Dopo la partita, Massimiliano Allegri non si è detto preoccupato: "Nel calcio italiano ci sono delle difficoltà diverse, ma lui ha fatto una buona partita. E' un momento un po' così, ma sono contento di quel che sta facendo. La sosta ci aiuterà a essere più brillanti".

SPORTAL.IT | 02-09-2018 09:45