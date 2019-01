Immenso Djokovic, Nadal travolto: Slam numero 15

Settimo Australian Open in carriera per Novak Djokovic. Il tennista serbo spazza via nella finale di Melbourne Rafael Nadal per 6-3 6-2 6-3 e conquista il suo quindicesimo torneo dello Slam: ora Nole, 31 anni, mette nel mirino lo spagnolo e sua Maestà Federer per la corona di più grande tennista di tutti i tempi.

L'ultimo atto dello Slam australiano non ha storia: Nadal è irriconoscibile rispetto alle ultime partite e Djokovic non ha pietà. Il serbo comanda il gioco dal primo game e tiene alto il ritmo facendo soffire il maiorchino, travolto dai colpi dell'avversario e mai in grado di ribaltare le sorti del match. Per il Djoker è il quindicesimo torneo dello Slam vinto, superato nella classifica di tutti i tempi Sampras. Nadal è a 17, Federer primo a 20.

Dopo l'incontro un Nadal molto abbattuto si è congratulato così con Djokovic: "Buonasera a tutti. Prima di tutto, congratulazioni a Novak e al suo team, gran livello di tennis. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile l’evento, grazie a Kia, a tutti. Grazie a tutte le persone di Tennis Australia, che organizzano un torneo che cresce di qualità ogni anno. E grazie per promuovere il nostro sport in generale. Per me sono state due settimane emozionanti, certo stasera non ho avuto una buona serata, non avevo giocato per molto tempo prima di questo torneo, il primo match è stato qui. Grazie ancora a tutte le persone che mi hanno aiutato in carriera. Continuerò a lottare per essere il giocatore migliore possibile, continuerò ad allenarmi e a mettercela tutta. Quando non gioco, la cosa che mi manca di più siete voi fan: ciao, e spero di rivedervi l’anno prossimo".

Così Nole: "Complimenti a Rafa, eri tornato da un infortunio, mi hai mostrato cosa significa spirito combattivo. Anch’io ho avuto infortuni e un intervento negli ultimi 2 anni, stare qui dopo aver vinto tre Slam di fila mi fa essere senza parole. Grazie ragazzi che mi supportate anche nei giorni peggiori, grazie Marjan per essere tornato al mio fianco. Voglio salutare la mia famiglia, mia moglie e i miei figli, spero stiano guardando, almeno mi avevano detto che avrebbero guardato la partita… Sono le persone più importanti dell’universo per me. Hanno sacrificato molto per permettermi di essere qui, e io non posso darlo per scontato. Concordo con Rafa, questo torneo è il migliore, ci fanno sentire tutti come a casa. Per noi è un piacere giocare qui. Ho imparato anche un po’ di slang australiano questi giorni! Ci vediamo l’anno prossimo!".

SPORTAL.IT | 27-01-2019 12:30