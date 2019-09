Immenso Zanardi, nuovo record! "Voglio vivere 200 anni"

Alex Zanardi continua a sorprenderci centrando l’ennesima, straordinaria impresa: ha completato due corse ironman in due giorni. Nell’Ironman Italy Emilia Romagna è riuscito persino a segnare il nuovo record del mondo paralimpico. Dopo aver conquistato la maglia iridata nel paraciclismo, all’Ironman di Cervia ha stabilito un nuovo record del mondo con il tempo di 8 ore e 25 minuti, migliorando di quasi un minuto il suo stesso crono fatto registrare l’anno scorso in una prova di oltre 225 tra nuoto, marcia e bici.

Ma Alex è uno di quelli che non molla mai e sa trarre nuova linfa da una qualunque esperienza ed all’IronMan di Cervia (unica tappa italiana del circuito) tira fuori dal cilindro che ci regala sempre le sue meraviglie un nuovo record mondiale, migliorando il suo dello scorso anno, con 8h25’30” secondi e chiudendo all’ottavo posto assoluto (su tremila partecipanti soltanto all’Ironman). “Ci sono dei regali che la vita continua a farmi e voglio vivere sino a 200 anni per godermeli tutti”, ha detto all’arrivo.

Un record nuovo di zecca e inaspettato, a 52 anni, quello centrato da Zanardi che continua a lottare ogni giorno per conquistarsi un pezzo in più della sua vita, come spiega ad ogni intervista. “E’ stata una giornata avventurosa come accade in ogni Ironman. Sono stati importanti tanti aspetti, sicuramente il principale quello di alimentazione e integrazione. Le cose sono un po’ cambiate rispetto al piano iniziale preparato insieme all’Equipe Enervit, che mi segue dal mio primo Ironman a Kona, perché ho avuto problemi con la cannetta della borraccia che si era staccata. Fortunatamente qualcosa la so anche io e gli amici di Enervit negli anni mi hanno passato dei consigli, ho quindi ricalcolato nella mia testa un piano alimentare, ai ristori invece di prendere soltanto acqua prendevo isotonic, qualche gel in più e qualche pezzetto di banana. Fortunatamente avevo anche un altro gel sulla bicicletta attaccato col nastro. Mi sono difeso e riorganizzato e oggi abbiamo portato a casa una soddisfazione enorme”.

VIRGILIO SPORT | 23-09-2019 10:59