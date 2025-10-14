Ciro Immobile, il ritorno in Italia diventa un incubo: prima l’infortunio, ora l’Academy sequestrata. Cosa è successo

L’Academy del giocatore del Bologna, a Torre del Greco, è stata sequestrata: l’accusa è di opere abusive e illeciti nei rifiuti. L’ex Lazio non è indagato ma lo sono il padre e il fratello

Non è stato il ritorno in Italia che Ciro Immobile si aspettava. Il giocatore del Bologna, che alla prima gara con la nuova maglia ha subito un infortunio, ora vede il suo ultimo progetto prendere una piega negativa. La Immobile Academy a Torre del Greco è stata infatti sequestrata su ordine dei giudici per opere abusive e illeciti nei rifiuti. Ma Ciro non è iscritto nel registro degli indagati.

Sequestrata l’Academy a Torre del Greco

L’ex giocatore della Lazio si trova al centro, seppur non coinvolto personalmente da un punto di vista legale, di una vicenda piuttosto spinosa. La Procura di Torre Annunziata ha infatti disposto il seguito del complesso sportivo “Immobile Academy-centro sportivo Parlato” che era stato inaugurato proprio da Immobile lo scorso marzo. Sul registro degli indagati ci sono sei persone ma non figura l’attuale attaccante del Bologna. Nel decreto di sequestro emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata ci sono però il padre Antonio e il fratello Luigi. L’accusa è quella di aver realizzato opere “in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in un’area soggetta a vincoli ambientali, gestione illecita dei rifiuti speciali pericolosi” e il “cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno”.

Il sogno si trasforma in incubo

Solo qualche mese fa Ciro Immobile aveva festeggiato l’apertura dell’Academy che sorge tra Torre del Greco e Torre Annunziata, un territorio a cui l’attaccante è particolarmente legato. Lo scorso marzo l’apertura dei cancelli per quella che il giocatore aveva descritto come un sogno che diventa realtà: “Sono felice per quello che io e la mia famiglia abbiamo creato qui per il nostro tanto bistrattato territorio. Aho realizzato un sogno che avevo da bambino. Per me lo sport è amicizia, famiglia, disciplina ma anche gioco. E i bambini devono divertirsi senza pensare alla competizione. Voglio condividere la mia fortuna con tutti loro e offrirgli strutture di livello dove trascorre il tempo con piacere”.

Il ritorno in Italia

Dopo l’avventura in Turchia, Ciro Immobile ha deciso di rimettersi in gioco con la maglia del Bologna in serie A. Una scelta da molti anche criticata con l’attaccante che però ha scelto la squadra di Italiano per dimostrare di essere ancora all’altezza del massimo campionato. Le cose per il momento però non hanno preso una piega positiva visto che al match di esordio dello scorso 23 agosto contro la Roma (e chissà che non sia un segno), il giocatore ha riportato la lesione del retto femorale destro che lo costringe a stare fuori dal campo di gioco, anche se il ritorno si è avvicina con l’obiettivo puntato sulla gara con la Fiorentina.