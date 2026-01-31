Immobile al Paris Fc, tutto vero, i dettagli sulla trattativa: cosa ha portato all'addio al Bologna

C’è qualcosa di profondamente romantico nel vedere un bomber italiano attraversare le Alpi per cercare una seconda (o terza) giovinezza in Francia. Questa volta il protagonista è Ciro Immobile, che saluta Bologna e la Serie A dopo appena sei mesi per rimettersi in gioco con il Paris FC, come riportato da Fabrizio Romano e confermato dai media francesi. Non la Tour Eiffel del PSG, ma l’altra Parigi, più popolare, più ruvida, forse più adatta a chi ha ancora fame di gol e rivincite. Ciro riparte da lì, da un progetto che lo rimette al centro, con un contratto fino al 2027 e la promessa. Un addio senza strappi, figlio di una stagione mai davvero iniziata.
- Bologna-Immobile: le difficoltà e le tappe dell'addio
- La scelta di Parigi: spazio, fiducia e centralità
- Un Paris FC sempre più italiano
Bologna-Immobile: le difficoltà e le tappe dell’addio
L’avventura di Immobile in rossoblù si chiude prima ancora di accendersi. Arrivato con l’idea di essere un valore aggiunto di esperienza e fiuto del gol, l’ex capitano della Lazio si è ritrovato intrappolato in una stagione storta. L’infortunio alla prima giornata lo ha tolto di scena per tre mesi, spezzando ritmo e inserimento. Al rientro, il Bologna aveva già trovato nuove gerarchie: il ballottaggio serrato con Castro e Dallinga ha ridotto al minimo le occasioni.
I numeri raccontano una storia poco ricca: nove presenze complessive, appena 227 minuti giocati e nessun gol in campionato. L’unico lampo, più simbolico che sostanziale, è arrivato dal dischetto, con il rigore decisivo nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Troppo poco per un attaccante abituato a vivere di continuità e fiducia. Con il contratto in scadenza a fine stagione e senza dialoghi per il rinnovo, la separazione è diventata una conseguenza naturale.
La scelta di Parigi: spazio, fiducia e centralità
Il Paris FC ha colto l’occasione con tempismo e ambizione. Il club francese ha messo Immobile al centro del progetto tecnico, offrendogli un ruolo chiaro. Qui Ciro sarà l’uomo chiamato a guidare la squadra verso una salvezza tranquilla e, magari, a guardare più in alto. Per un attaccante come lui, che ha costruito la carriera sulla fiducia dell’allenatore e sulla continuità di impiego, la scelta è stata quasi obbligata. Andare via non per fuggire, ma per giocare e per tornare a sentirsi decisivo. A 34 anni cerca ancora palloni da spingere in rete.
Un Paris FC sempre più italiano
C’è anche un sapore familiare in questa nuova avventura. Il Paris FC parla sempre più italiano: Immobile troverà Diego Coppola e Luca Koleosho, appena arrivati rispettivamente da Brighton ed Espanyol. Un piccolo blocco azzurro nel cuore della capitale francese, tra caffè, boulevard e ambizioni crescenti. Esperienza e leadership: è questo che il Paris FC chiede a Immobile. Ciro saluterà Bologna in giornata, per poi volare in Francia in serata o domenica 1 febbraio. Destinazione: rilancio. Perché certi attaccanti, come certi amori, hanno solo bisogno del posto giusto per tornare a fiorire.