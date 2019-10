Immobile in extremis, l'Atalanta spreca

Gara spettacolare quella dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta. Avanti di tre reti, i nerazzurri si sono fatti rimontare dai biancocelesti.

Gli orobici partono subito forte e dopo mezz'ora di gioco sono in vantaggio di due reti a zero grazie alla doppietta di Luis Muriel, chiamato a sostituire l'infortunato Zapata. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per il centro del Papu Gomez, arrivato al 37esimo.

Il secondo tempo è a stampo biancoceleste: gli uomini di Inzaghi hanno diverse occasioni per riaprire la partita ma il gol arriva solo al 69esimo su rigore e porta la firma di Immobile. Un minuto più tardi Correa riaccende le speranze dei tifosi laziali e la rimonta viene completata al 92esimo dall'attaccante della Nazionale che, ancora dagli 11 metri, inchioda il risultato sul 3-3.



SPORTAL.IT | 19-10-2019 17:32