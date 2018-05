Immobile: "Meritavamo la Champions"

“La Lazio? Ha fatto un girone d’andata fantastico con 40 punti ma non è bastato per andare in Champions League. Ce l’abbiamo messa tutta e credo che guardando all’andamento di tutto il torneo la Lazio meritava qualcosa in più. Forse potevamo fare di più prima dello scontro diretto, arrivarci con maggior margine, ma siamo arrivati alla fine della stagione un po’ cotti, abbiamo fatto tante partite arrivando in semifinale di Coppa Italia e nei quarti di Europa League” le parole di Ciro Immobile che ha tirato le somme della stagione che lo ha consacrato capocannoniere al pari di Mauro Icardi.

Immobile ha tracciato anche un bilancio positivo del campionato: “E’ stato molto combattuto sia per la lotta salvezza, che per l’Europa League, per la Champions e lo scudetto, con il Napoli che ha fatto 91 punti senza vincerlo. Se guardiamo altri campionati vediamo che sono stati decisi quando mancavano 5-6 partite alla fine, invece in Italia quest’anno abbiamo visto un campionato bello ed emozionante”.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 13:09