Immobile presto papà: pancino e bikini per la moglie Jessica

Dopo la dedica in campo, ecco la foto postata su Instagram che immortala il pancino esibito sotto il cielo di Dubai. Per Ciro Immobile e sua moglie, Jessica Malena (consorte molto social) è in arrivo un terzo bebè.

“Dedico il gol a mia moglie che è incinta, aspetta un maschio dopo due femmine”, aveva annunciato l’attaccante della Lazio ai microfoni di Dazn.

Su Instagram, Jessica aveva già pubblicato l’annuncio cristallizzato in un video che immortala il momento dell’annunciazione e accompagnato il post da una dida molto ironica. Immobile troppo emozionato non aveva realizzato al momento giusto che sarebbe diventato papà di un maschietto, a quanto pare.

Poco male, per ripagare la moglie ha centrato la rete proprio nel derby e mandato un messaggio al nascituro e alla mamma forte e chiaro.

VIRGILIO SPORT | 20-03-2019 15:24