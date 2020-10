Immobile punge la Roma: "Florenzi regalo al Psg"

Alessandro Florenzi è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima sessione di calciomercato. Tornato alla Roma dal prestito al Valencia, nel corso delle settimane che hanno preceduto la chiusura delle trattative, ha visto il suo nome accostato a quello di diversi club italiani e stranieri.

Alla fine, quasi a sorpresa, a riuscire ad aggiudicarsi la sua firma è stato il PSG che lo scorso 11 settembre ha trovato un accordo con la Roma sulle basi di un prestito con un diritto di riscatto che dovrebbe essere stato fissato sui nove milioni di euro.

Lo stesso Florenzi, non solo ha già avuto modo di esordire con i vice-campioni d’Europa, ma ha anche già trovato il suo primo goal in Ligue 1 e si è guadagnato i complimenti di molti in Francia per le sue prestazioni.

Il suo compagno di Nazionale, Ciro Immobile, in un’intervista rilasciata a ‘France Football’, ha svelato un retroscena.n“Eravamo insieme in Nazionale ad inizio settembre e, durante un pranzo, si è affrettato a finire perché aveva appena ricevuto novità importanti. E’ stato lì che abbiamo capito che era arrivata l’offerta decisiva da parte del PSG”.

Secondo il bomber della Lazio, l’approdo di Florenzi a Parigi ha rappresentato per il Paris Saint-Germain un vero e proprio affare.n“Porterà qualità. E’ un terzino che ha buona padronanza sia della fase difensiva che di quella offensiva. Considerando la cifra del suo trasferimento, è un regalo!”.

OMNISPORT | 13-10-2020 16:59