Immobile: "Raccolto l'eredità di Klose"

"Sono soddisfatto di quello che sto facendo qui, perché non era semplice, c'era un'eredità importante da coprire, quella di Klose. Non era facile, ma lavoro con quella tigna, quella cattiveria e anche con un po' di quella testardaggine che mi ha permesso di cancellare le annate passate", sono le parole di Ciro Immobile a Sky.

Il bomber della Lazio è in testa alla classifica cannonieri con 12 reti: "Inzaghi che ha costruito una squadra su di me. Se non avessi rispettato le aspettative, se non fossi stato all'altezza e in grado di gestire la cosa, qualcosa sarebbe cambiato. Siamo cresciuti insieme: lui come allenatore, io come calciatore. Ho finito la maturazione e lui sta cambiando tantissimo da quando abbiamo iniziato. Questo è il quarto anno che lavoriamo insieme e sta crescendo proprio come allenatore. Entra nella testa dei giocatori, si preoccupa dei giocatori, ci tiene a creare un gruppo e ad avere rapporti con i giocatori all'interno degli spogliatoi".

SPORTAL.IT | 31-10-2019 17:46