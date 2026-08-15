Immobile saluta: il grande rimpianto, i motivi della decisione e cosa farà ora

L'ex bomber della Lazio, che aveva ancora un anno di contratto con il club parigino, ha scelto di chiudere anzitempo la carriera a 36 anni per stare vicino alla famiglia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’annuncio è arrivato a sorpresa alla vigilia di Ferragosto: Ciro Immobile ha detto addio al calcio giocato. Il 36enne bomber, che aveva un contratto fino alla fine della stagione 2026-2027 con il Paris Fc, non rinnoverà il suo accordo con il club parigino ed ha trovato l’intesa per la rescissione. “Ciro Immobile e il Paris FC annunciano la decisione dell’attaccante italiano di porre fine alla sua carriera calcistica professionistica. Il giocatore ha espresso la necessità di dedicare la maggior parte del suo tempo alla famiglia dopo 17 anni di carriera da professionista “, ha dichiarato il Paris FC.

La carriera di Immobile

Campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale italiana, vincitore della Scarpa d’Oro europea nel 2020 con la Lazio, nonché quattro volte capocannoniere della Serie A e capocannoniere dell’Europa League nel 2020, Immobile ha costruito negli anni una delle bacheche dei trofei più impressionanti della sua generazione. In oltre 650 partite disputate, ha segnato più di 320 gol, 36 gol in una singola stagione di Serie A (2019-20), record assoluto che detiene assieme a Higuain. In carriera ha vestito anche le maglie di Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Siviglia, Lazio, Besiktas e Bologna. Ed è da questa lista che si evince il suo grande rammarico

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Leggenda della Lazio

Nonostante una carriera costellata da montagne di gol, Immobile non ha mai giocato con una big. La grande occasione la ebbe – ma non la sfruttò – quando lasciò il Torino per il Borussia Dortmund ma l’esperienza tedesca non fu esaltante. La gloria imperitura arrivò alla Lazio (oltre alla Nazionale con cui vinse gli Europei del 2021), dove ha vinto tra il 2016 e il 2024 una Coppa Italia e due supercoppe. Con la casacca biancoceleste Immobile ha giocato per otto stagioni, con 340 presenze ufficiali, comprese 15 nei derby, e 207 gol. L’ultima stagione laziale non fu particolarmente ricca di soddisfazioni. Immobile chiude con sette gol in 30 presenze, non tutte da titolare. Da lì la decisione dilasciare prima per Bologna e poi per andare in Francia.

Il post di addio di Immobile

Arrivato al Paris FC nel gennaio 2026, “ha scelto di unirsi al club e al suo progetto per scrivere gli ultimi mesi della sua illustre carriera. Accogliere un giocatore del suo calibro, della sua esperienza e del suo palmarès è stato un vero onore per il Paris FC “, dichiarò il club parigino. Nella scorsa stagione ha disputato 13 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia (2 gol, 2 assist). Ora però ha detto basta con un post sui social: “È un momento difficile, ma ho amato il calcio. Non è stata una decisione semplice, ma è arrivato il momento di passare più tempo con la mia famiglia che mi ha sempre seguito ovunque, cui devo restituire tutto quello che mi ha dato. Non siate tristi per me, ho tanti progetti per il futuro”.