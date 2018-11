Immobile scatenato, la Lazio schiaccia la Spal

La Lazio stritola la Spal per 4-1 all'Olimpico nel match delle 12.30 dell'undicesima giornata di serie A. I biancocelesti sbloccanol'incontro con Immobile, poi dilagano nella ripresa: in classifica salgono al quarto posto a +3 dal Milan, in campo in serata, mentre gli estensi restano a 12 punti, a +6 dalla zona retrocessione.

Dopo aver sfiorato il vantaggio con Caicedo e Patric, la squadra di Simone Inzaghi è passata in vantaggio al 26' con un potente destro di Immobile ma viene immediatamente riacciuffata da Antenucci, a segno su assist di Lazzari due minuti dopo. Gli ospiti sono però nettamente più pericolosi e dopo aver mancato il 2-1 con Milinkovic-Savic lo trovano al 35' grazie di nuovo al bomber campano, servito magistralmente da Caicedo.

Nella ripresa Semplici prova a cambiare qualcosa, ma la Lazio dilaga con Cataldi al 59' (destro dalla distanza), e Parolo al 70' dopo una palla persa da Everton Luiz. Immobile per poco non centra la tripletta colpendo il palo al 79', con la Spal ormai inerme.

SPORTAL.IT | 04-11-2018 14:35