Immobile torna sulla lite con Inzaghi: "Bisogna capire la situazione del giocatore"

Durante la conferenza stampa a Coverciano Ciro Immobile ha indicato la strada alla Nazionale: "Tocca ripartire, rialzare la testa. Ci sono stati periodi di difficoltà iniziale, ora serve guardare avanti, dando il massimo per questa maglia".

Focus, poi, sulla Lazio: "Siamo partiti a rilento, ci manca continuità, il passo che ci possa far stare con le grandi. E' il campionato più difficile degli ultimi anni, non ci sono più squadre materasso, partite facili. Tutte vogliono dire la loro e lo stanno facendo bene: sono tre anni che lottiamo per la Champions e non la raggiungiamo, al di là della vittoria in Coppa Italia serve far meglio in campionato".

Immobile è poi tornato sulla lite con Inzaghi durante la gara con il Parma: "Mi fa piacere che se ne parli ancora: significa che quello che ho dato in questi anni, voi che mi conoscete bene, vi fa sembrare tutto strano. Per questo non c'è una spiegazione: avevo segnato, mi sentivo bene, ho sbagliato e non ho scuse. E' una cosa che non si fa, è sbagliata: bisogna capire il momento, la situazione del giocatore in campo. Però grazie della fiducia, non sbaglierò più: anzi, mi metto d'accordo col mister, magari lo rifacciamo, visto che da allora ho fatto quattro gol in una settimana".

SPORTAL.IT | 08-10-2019 14:32