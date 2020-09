Ciro Immobile proverà a confermarsi anche in questa annata, magari proprio con un’altra Scarpa d’Oro:

“E’ stata una enorme soddisfazione, ho fatto tanti sacrifici per vincerla – ha raccontato dal ritiro della Nazionale -. E’ stata dura, soprattutto la partita con il Brescia, quando ho sentito il peso di segnare per forza per superare Lewandowski. I compagni hanno giocato per me e mi hanno messo in condizione di raggiungere questo sogno”.

OMNISPORT | 02-09-2020 16:46