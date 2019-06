Imola mette sotto contratto Taflaj

Le Naturelle Imola Basket ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Celis Taflaj, che sarà un giocatore biancorosso per la stagione di Serie A2 2019/2020. Under classe 1998, albanese ma di formazione italiana, Taflaj approda a Imola dopo una stagione trascorsa a Treviglio

e terminata, da metà febbraio in poi, a Cento. Ala piccola di 201 centimetri, Taflaj è in grado di ricoprire diversi ruoli in campo, rivelandosi un elemento polivalente, oltre che ancora under.

Nato in Albania, dove ha iniziato la carriera cestistica, Taflaj nel 2014 ha preso la volta dell’Italia, precisamente a Pistoia dove è cresciuto nel settore giovanile. Passaggio poi a Bottegone Sant’Angelo, prima di vestire le casacche di Stella Azzurra Roma e Viola Reggio

Calabria.

“Sono molto contento di venire a giocare a Imola, una piazza calda dove si può fare bene. Mi è piaciuto subito il progetto di coach Di Paolantonio. Sono molto carico e non vedo l’ora di iniziare. Saluto tutti i tifosi e spero che ci divertiremo insieme!” ha detto il neo biancorosso.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 12:20