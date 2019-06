Impazza l'asta per Caputo

Si fa sempre più numeroso l’elenco delle squadre interessate a Francesco Caputo. Sembra certo che l’attaccante pugliese non seguirà l’Empoli in Serie B, lasciando quindi il club toscano dopo due stagioni, una tra i cadetti e una in A, a suon di gol.

A Brescia, Parma, Sassuolo e Spal, secondo quanto riporta 'Tuttosport' si sono aggiunte la Fiorentina del neo-presidente Rocco Commisso e il Genoa, dove lo sponsor di Caputo è Aurelio Andreazzoli, appena ufficializzato come allenatore del Grifone, nonché tecnico di Caputo all’Empoli.



SPORTAL.IT | 18-06-2019 22:03