Impresa del Frosinone, Fiorentina battuta in casa

Il Frosinone centra la seconda vittoria consecutiva e torna a sperare nella salvezza. La squadra di Baroni nell'anticipo delle 12.30 espugna il Franchi battendo la Fiorentina per 1-0 con una rete di Ciofani e sale a 23 punti, a -5 dalla zona salvezza. Viola già con la testa alle vacanze, demotivati e in crisi.

Poche emozioni in un primo tempo molto bloccato al Franchi. La Fiorentina è in pressione ma non riesce a sfondare, i ciociari non rinunciano ad attaccare e creano un paio di occasioni pericolose. Una chance d'oro per i padroni di casa capita al 31' sulla testa di Chiesa, che in tuffo spedisce fuori di un soffio il cross di Biraghi.

Nella ripresa Pioli opera un doppio cambio per dare la svolta al match, dentro Simeone e Dabo. Ma sono gli ospiti a creare più pericoli, al 75' Paganini di testa fa paura a Lafont. Nel finale il momento chiave del match: all'81' Chiesa colpisce il palo con un bolide da fuori area, e tre minuti dopo Ciofani, servito da Pinamonti, gela il Franchi portando in vantaggio il Frosinone con una bella girata di destro. Inutile l'assalto finale dei gigliati, i laziali ottengono tre punti d'oro e sperano.

SPORTAL.IT | 07-04-2019 14:34