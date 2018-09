Impresa Juventus a Valencia senza Ronaldo, il Real travolge la Roma

Inizia con due serate piene di emozioni la Champions League 2018-2019 per i colori italiani, tornati a presentare quattro squadre nella Coppa regina dopo nove anni. Dopo la vittoria in rimonta dell’Inter sul Tottenham e il pareggio con tante occasioni del Napoli a Belgrado, arrivano una vittoria e una sconfitta nella doppia trasferta spagnola di Juventus e Roma: i bianconeri passano a Valencia nonostante un’ora di inferiorità numerica per l’espulsione di Ronaldo, la Roma cede al Real Madrid.

VALENCIA-JUVENTUS 0-2

Un’espulsione che farà discutere e tre rigori. Succede di tutto al “Mestalla”, dove la squadra di Allegri conquista tre punti fondamentali contro il teorico terzo incomodo del girone che comprende anche Manchester United e Young Boys. Successo meritato per la Juventus, per l’evidente gap tecnico sui rivali e per la forza morale mostrata dai campioni d’Italia nonostante le tre clamorose occasioni sprecate nei primi 20’ da Mandzukic, Khedira e Matuidi e poi l’altrettanto clamorosa espulsione di Ronaldo, cacciato al 29’ per un contatto veniale con Murillo. L’assistente dell’arbitro Brych ha richiamato l’attenzione dell’arbitro, che ha estratto il rosso provocando l’incredula reazione di Ronaldo, scoppiato in lacrime. La Juve però ha i nervi d’acciaio, Allegri non tocca la formazione e viene premiato da due calci di rigore a cavallo dei due tempi, trasformati da Pjanic e concessi per falli di Parejo su Cancelo e di Murillo su Bonucci. Infruttuosi gli attacchi del Valencia per tutta la ripresa, fino al rigore (dubbio) concesso al 95', ma Szczesny ha detto no a Parejo.

REAL MADRID-ROMA 3-0

Nulla da fare per i giallorossi, opposti ai campioni d’Europa delle ultime tre edizioni. La squadra di Di Francesco si limita a fare bella figura per un tempo, evitando il tracollo grazie agli errori di mira dei blancos e alle parate di Olsen, determinante in avvio su Modric e Bale e poi su Sergio Ramos poco prima della punizione con cui Isco indirizza la partita allo scadere nel primo tempo. La Roma, con in campo il debuttante Zaniolo, accusa il colpo ed esce progressivamente dalla partita, pur creando un paio di occasioni nella ripresa con Under e Kolarov. Poi, il tracollo: i giallorossi incassano il raddoppio in contropiede con Bale a metà ripresa su invito di Modric e allo scadere la magia a giro sotto l'incrocio di Mariano Diaz, erede di Ronaldo dal quale ha preso la maglia numero 7.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 23:05