Impresa sfiorata da Stefano Travaglia nel primo turno dell'"Open 13 Provence", Atp 250 da 691.880 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di Marsiglia, in Francia. Il 28enne di Ascoli Piceno, numero 85 del ranking mondiale, cede per 6-7(3), 7-6(6), 6-3 dopo due ore e 31 minuti di gioco al canadese Felix Auger-Aliassime, 19enne di Montreal numero 18 Atp e settimo favorito del seeding, reduce dalla finale a Rotterdam persa con Monfils.

Travaglia è stato a un soffio dalla vittoria quando, nel tie-break del secondo set, ha sprecato due match-point sul 6-4, facendosi rimontare dal nordamericano.

SPORTAL.IT | 19-02-2020 19:01