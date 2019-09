In arrivo la terza competizione europea per club: chi partecipa

L'Uefa martedì nel meeting di Lubiana ha dato il via libera alla terza competizione europea per club: dopo la Champions League e l'Europa League, ecco l'Europa Conference League, una nuova coppa che avrà lo scopo di dare più spazio alle squadre di federazioni minori. Anche l'Italia parteciperà con una squadra, la settima classificata in campionato. Il regolamento è in via di definizione e verrà comunicato nei prossimi mesi.

Battezzata in un prima momento Europa League 2, l'Europa Conference League (ECL) si giocherà giovedì alle 18.45 e alle 21, proprio come l'Europa League. Alcune partite potrebbero essere anticipare alle 16.30.

La fase finale conterà 32 squadre suddivise in otto gruppi da quattro, a cui seguiranno ottavi, quarti, semifinale e finale. Si giocherà un'ulteriore fase eliminatoria prima degli ottavi, tra le seconde di ciascun gruppo e le terze classificate nei gruppi di Europa League.

La nuova competizione sarà composta da 141 partite nell'arco di 15 settimane e il vincitore conquisterà il diritto di partecipare all'Europa League nella stagione successiva.

L'Esecutiva Uefa ha anche annunciato l'ampliamento della Nations League, la competizione per Nazioni che alla sua prima edizione è stata vinta dal Portogallo. Considerato il grande successo di pubblico, l'Uefa ha deciso che dalla prossima edizione la Serie A passerà dalle 12 alle 16 squadre, suddivise in 4 gruppi da 4. Nel gruppo si giocheranno 6 partite di andata e ritorno invece di 4: vengono così abolite le amichevoli di settembre e novembre.

SPORTAL.IT | 25-09-2019 12:39