In arrivo una stangata per Torino

Piove sul bagnato in casa Torino.

Dopo l'espulsione dalla Legabasket, per la società gialloblu è in arrivo una penalizzazione di sei punti in classifica, che potrebbe comportarne la retrocessione all'ultimo posto, quindi in A-2.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la Comtec (organo di controllo federale sui bilanci dei club) consegnerà alla Fip un rapporto basato su un'indagine dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale Torino ha consumato diverse irregolarità nell'adempimento dei pagamenti dei contributi Irpef e Inps dei propri tesserati sulla base di compensazione di crediti che l'Agenzia non ritiene ammissibili.

SPORTAL.IT | 05-05-2019 14:35