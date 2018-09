In Australia vogliono Pirlo come guest star in coppa

E se il pianista tornasse a suonare per concedere un ultimo bis? La voce arriva dall’Australia e ha del clamoroso: Andrea Pirlo potrebbe tornare in campo, sia pure per una sola partita. La rilancia Fox Sports Australia che spiega come l’Avondale Fc, club di Melbourne che disputa la National Premier League (seconda divisione australiana), sarebbe da tempo in contatto con l’ex play di Milan e Juventus per disputare la partita di quarti di finale di coppa australiana contro il Sydney FC, in programma mercoledì 19 settembre all’ABD Stadium.

I dirigenti sarebbero ottimisti di poter convincere il “maestro” anche se non arrivano conferme dall’entourage del 39enne ex regista dell’Italia che dopo aver lasciato la Mls aveva annunciato l’addio al calcio.

Sarebbe singolare che dopo aver rifiutato il ruolo di vice di Mancini in nazionale per non perdere il contratto con Sky, dove è stato ingaggiato come commentatore della Champions League, possa saltare proprio la prima giornata della massima competizione europea per club (18-19 settembre) per una “comparsata” in Australia per una partita dall’appeal piuttosto basso. L’Avondale è attualmente terzo nel suo campionato a 4 punti dalla capolista Heidelberg United e nell’ultimo turno ha vinto il derby col Port Melbourne per 3-1. Nelle sue fila ci sono già tre “stranieri” gli inglesi Oldfield (portiere) e Sheppard (attaccante) e il centrocampista argentino Germano.

VIRGILIO SPORT | 12-09-2018 12:35