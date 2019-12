In Belgio si godono Lukaku: "Merito dell'Inter e di Conte"

L'esplosione di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter non è sfuggita in Belgio, dove si godono un centravanti in uno stato di forma stellare e che rappresenterà una risorsa di primissimo piano in vista degli Europei del 2020. E di questo è convinto anche il ct Roberto Martinez, che ha evidenziato i meriti di Antonio Conte riguardo la crescita del panzer di Anversa e di origini congolesi.

"Conosciamo molto bene Lukaku, ma vederlo segnare all'Inter come in nazionale è davvero bello – ha osservato il selezionatore belga -. La realtà è che a Milano ha trovato ottimi compagni e un grandissimo allenatore, come Antonio Conte". E non è un caso che proprio quest'ultimo lo avesse fortemente chiesto in estate.

Lukaku ha già segnato 10 gol nelle sue prime 13 presenze in serie A, con medie già ampiamente superiori rispetto a quelle sfoderate nei due anni al Manchester United (dove andò a segno 16 volte in 34 partite il primo anno e appena 12 in 32 presenze in campo l'anno successivo).

Ancora più scintillante la prova sfoderata nell'ultima uscita di Champions League contro lo Slavia Praga, in cui si è finalmente sbloccato in Europa, vedendosi anche annullare il gol della doppietta da uno dei casi da Var più discussi delle ultime settimane.

Tra l'altro è ormai esplosa l'intesa con quel Lautaro Martinez con cui la convivenza sembrava complicata a inizio stagione, e ora invece vive di gol e assist scambiati con grande naturalezza tra i due protagonisti dell'attacco nerazzurro.

"Stanno crescendo – ha sottolineato di loro Conte dopo lo Slavia -, ma mi piace sottolineare che siamo molto più squadra rispetto all'andata. A San Siro i loro difensori giocarono sempre sull'anticipo, oggi sapevamo cosa ci aspettasse e la partita è stata diversa".

"Sono contento per loro, perché l'attaccante quando fa gol è sempre contento", ha concluso Conte. E Martinez gli rende i giusti meriti.

SPORTAL.IT | 01-12-2019 11:55