In bici sotto la neve verso l'Austria per una gara di sci

MONTATO – In bici sotto la neve dal Veneto attraverso il Brennero fino in Austria per una gara di sci, potando con se’ tutta l’attrezzatura: è questa l’impresa di Davide ‘Metal’ Bressan. Questa mattina, dopo una notte passata in una piccola tenda sui prati del Talvera a Bolzano, il 39enne sotto una fitta nevicata ha proseguito il suo viaggio verso il valico italo-austriaco. Dal Veneto fino a Hintertux, in Tirolo, dove in questi giorni si sta svolgendo la Telemark Week, un raduno degli appassionati di questo particolare stile di sciata con la caviglia ‘libera’ e solo la punta dello scarpone legata allo sci. Intervista Davide ‘Metal’ Bressan