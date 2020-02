In serie C rallentano le prime della classe.

Nel girone A il Monza, che ha già la promozione in tasca, ha perso in casa (1-2) con la Juventus Under 23. A Finotto ha risposto l'ex Marchi, che ha trasformato due calci di rigore causati da Paletta.

0-0 per Vicenza (girone B) e Reggina, capolista nel girone C. I biancorossi fermati al Menti dalla Virtus Verona, gli amaranto a Catania: Bari a -6.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 10:51