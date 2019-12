In C volano fuori le prime, il Fano cambia

In serie C le prime della classe volano e fanno passi avanti verso la promozione diretta. Hanno vinto fuori casa il Monza (girone A, 3-0 a Olbia), il Vicenza (girone B, 1-0 in casa del SudTirol) e la Reggina (girone C, 3-0 a Teramo).

Per Gaetano Fontana, tecnico del Fano, è stata fatale la sconfitta casalinga nel derby marchigiano del girone B con la Fermana. "L’Alma Juventus Fano 1906 comunica che, in data odierna, Gaetano Fontana è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. A Mister Fontana vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta con impegno, serietà, professionalità e dedizione dimostrate in questi mesi. La Società augura al tecnico il più sentito in bocca al lupo e le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale" si legge nella nota diramata dagli amaranto.

SPORTAL.IT | 02-12-2019 14:18