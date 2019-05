In campo a maglie invertite: la strana domenica di Parma e Samp

Un colpo d'occhio certamente particolare, quello andato in scena nella domenica pomeriggio dello stadio Tardini. L'impianto emiliano ha infatti ospitato i padroni di casa del Parma e una Sampdoria con cui i ducali hanno in corso uno storico gemellaggio e rapporti solidissimi da anni. Il colpo d'occhio per chi si fosse presentato allo stadio ad assistere alla sfida tra la squadra di Roberto D'Aversa e quella di Marco Giampaolo, però, potrebbe aver confuso qualcuno.

Perché, infatti, i tifosi di casa hanno festeggiato il primo gol della partita se a segnarlo è stato un giocatore vestito di blucerchiato? Semplice: perché si trattava di Marcello Gazzola, giocatore del Parma e non della Sampdoria (tra l'altro al suo primo gol con la maglia ducale). E il giocatore che ha realizzato il rigore del pari, in maglia biancocrociata, era davvero Fabio Quagliarella? Sì, era lui. Ma lo ha fatto per la sua Samp.

Il segreto è presto spiegato: Parma e Sampdoria hanno deciso di affrontarsi… invertendosi le maglie. O meglio: presentando delle speciali casacche con i propri colori sociali, ma evidenti richiami alle fantasie che da sempre contraddistinguono la tenuta da gioco degli avversari. Avversari, ma mai come in questo caso, amici.

Guardando più nel dettaglio, infatti, la maglia "blucerchiata" indossata dal Parma era a tutti gli effetti bianca, gialla e blu con il classico scudo cittadino, mentre il "biancocrociato" doriano presentava al proprio interno il classico blu, rosso e nero della Doria di sempre.

L'iniziativa, oltre che per celebrare i buoni rapporti tra i due club, è servita anche per scopi benefici. "Una storia fatta di grandi sfide sul campo e di una lunga amicizia sugli spalti. Da quasi 30 anni, mentre le due squadre lottano per vincere, le due tifoserie danno prova di rispetto reciproco, amore e passione per la propria maglia. Oggi le due società hanno deciso di celebrare questo storico legame tra i propri tifosi scambiandosi la maglia", ha infatto reso noto giorni fa tramite comunicato il Parma.

Le maglie da gioco verranno messe all'asta e il ricavato verrà devoluto in beneficienza all'Istituto Gaslini di Genova e all'Ospedale dei Bambini di Parma. E alla fine il risultato della partita, un bellissimo 3-3, è sembrato il migliore possibile: dopo un'iniziativa del genere non potevano esserci sconfitti.

SPORTAL.IT | 05-05-2019 23:17