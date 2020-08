In Champions Inter in terza fascia

Non solamente il danno della sconfitta in finale di Europa League, per l’Inter c’è anche una beffa abbastanza pesante da digerire: nella prossima edizione di Champions League la squadra nerazzurra sarà sorteggiata in terza fascia anziché in prima.

Il successo nella seconda competizione continentale per importanza, infatti, avrebbe garantito la prima fascia e la possibilità di evitare il classico girone della morte, che ai nerazzurri è già capitato per due volte di fila nel 2018 e 2019.

Pot 3 anche per la Lazio, mentre l’Atalanta si trova attualmente in quarta fascia ma al primo posto nella graduatoria, con la possibilità dunque di scalare anch’essa in terza se tra le squadre qualificate attraverso i playoff dovesse arrivarne una con un ranking peggiore.

Prima fascia sicura invece per la Juventus, in qualità di campione d’Italia: insieme ai bianconeri anche Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, Zenit, Siviglia e Bruges.

OMNISPORT | 22-08-2020 09:22