In Cina per Ceccon 2 argenti dietro Coetze. Pazzesco McEvoy: dopo 17 anni cade il record di Cielo nei 50 stile

A Shenzhen Ceccon mostra già una buona condizione e si tiene dietro al sudafricano nei 50 e nei 100 dorso. McEvoy riscrive la storia: terzo di sempre sotto i 21 secondi.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

C’è sempre Pieter Coetze davanti, ma c’è sempre Thomas Ceccon al suo inseguimento. Tanto che dopo l’argento conquistato nella finale dei 50 dorso ai China Open, in programma a Shenzhen, il nuotatore veneto ha pensato bene di bissare il tutto anche nella gara a lui più congeniale, vale a dire i 100 dorso, dove s’è dovuto inchinare ancora una volta al sudafricano volante che se l’è tenuto dietro per mezzo secondo. Risultati comunque incoraggianti: Ceccon quest’anno voleva partire adagio, ma dopo due giorni di gare cinese ha già fatto capire di essere pronto (nuovamente) a stupire il mondo.

Ceccon avanti col suo passo: buoni segnali in vista dell’estate

Coetze per ora non si prende (52”73), ma Thomas intanto lo studia da vicino. Una rivalità destinata a monopolizzare ancora chissà quante gare: nella finale dei 100 la strategia è stata quella di provare a stare a ridosso del rivale sudafricano nella prima vasca, salvo poi lasciarsi un po’ andare e badare unicamente a fare il proprio. Un riscontro cronometrico comunque solido per Ceccon (53”38), che sa perfettamente di avere tanta strada davanti in vista degli appuntamenti estivi (quest’anno il clou sarà a Parigi con gli Europei in programma dal 10 al 16 agosto) e del mondiale in vasca corta che a Pechino andrà in scena dal 1° al 6 dicembre.

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In precedenza il nuotatore veneto aveva nuotato a Losanna prima di trasferirsi in Asia, vincendo la propria gara nei 50 dorso con il tempo di 24”95, migliore rispetto al 25”01 mandato a referto a Shenzhen nella giornata di giovedì. Da vedere ora se Ceccon proseguirà con qualche altra gara del programma dei campionati cinesi o se chiuderà la tappa soddisfatto del lavoro svolto.

Clamoroso McEvoy: sbriciola il primato dei 50 stile di Cielo!

A Shenzhen intanto i riflettori se l’è presi tutti Cameron McEvoy, 31enne nuotatore australiano, che ha stabilito il nuovo primato assoluto sui 50 stile libero, cancellando quello che apparteneva da 17 anni al brasiliano Cesar Cielo, ottenuto ai mondiali di Roma del 2009 grazie però al superbody.

McEvoy è il terzo uomo di sempre a scendere sotto il muro dei 21 secondi: ha chiuso con 20”88, tre centesimi meglio di Cesar Cielo e 6 rispetto a Fred Bousquet. “Sembra incredibile, lavoravo da tempo per provare a scendere sotto i 21 secondi, ma mi sarei accontentato anche di un 20”99. Quest’anno ho potuto applicare il mio metodo di lavoro senza pausa né problemi fisici e la vasca mi ha ripagato.

Penso di poter nuotare ancora più veloce, anche se dopo un tempo così la testa rischia comunque di staccare un po’ la spina. Voglio però provate a sviluppare nuovi metodi di allenamento che possano garantirmi ancora prestazioni come questa. Vedere tanti giovani che vanno veloce mi stimola a fare sempre di più”. Record mondiale anche per Mollie O’Callaghan nei 200 stile femminili (1’53”52).